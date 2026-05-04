Российский бизнес назвал свою главную проблему

ТАСС
Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам I квартала 2026 года, следует из результатов опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Основной проблемой для бизнеса предприниматели назвали снижение потребительского спроса. Такого мнения придерживаются 37,6% респондентов. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года их доля выросла на 4,5 процентного пункта, приводит ТАСС результаты исследования.

На втором месте участники опроса расположили неплатежи от контрагентов. В конце 2025 года этот вариант считали основной проблемой 42,3% респондентов, в I квартале 2026 года их доля снизилась до 34,1%.

Еще 24% компаний назвали проблемой для российского бизнеса недоступность заемных финансовых ресурсов. В конце 2025 года их было 19%.

