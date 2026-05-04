Подорожание нефти принесет в бюджет России 200 млрд рублей

Танкер
Фото: © Magnific.com

Дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министр уточнил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были одинаковыми. «Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

Российский Минфин ранее сообщил, что федеральный бюджет страны в марте недополучил 234,3 миллиардов рублей нефтегазовых доходов Фактически эти показатели друг друга уравновесят, пояснил министр в интервью в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным

Цены на нефть после начала войны между Ираном и США резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость на торгах в конце апреля превышала уровень 120 долларов за баррель.

В марте доходы России от нефтеэкспорта выросли почти вдвое, до 19 миллиардов долларов, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В апреле цена российской нефти выросла до максимума за 13 лет, до 116 долларов за баррель.

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

D_I_A_B_L_O_o

Угрозы колективного запада растут, запад использует двойные стандарты, Россия мощьное и независимое государство,...

Danilon

Откуда столько мании величия ? Да плевать всему миру на его заявления. Ну расскажет он опять про половцев...

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.