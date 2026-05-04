Центробанк выпустит памятные монеты

Банк России 4 мая 2026 года выпустит в обращение восемь памятных монет серии «Города трудовой доблести», сообщает пресс-служба регулятора.

Памятные монеты из серии «Города трудовой доблести»

В обращении появятся монеты «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Киров», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Красноярск», «Магадан» и «Пенза». Монеты из недрагоценных металлов имеют номинал 10 рублей, тираж каждой составит 1 миллион штук.

На оборотной стороне монет «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Магадан» и «Пенза» расположены рельефные изображения фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести».

На монетах «Киров» и «Красноярск» соответственно изображен фрагмент памятника «Кировчанам — труженикам тыла» и мемориал в честь 70-летия Победы «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет».

На оборотной стороне монет внизу располагается надпись «Города трудовой доблести». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба. В центре диска — номинал, внутри цифры имеются защитные элементы.

Новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, подчеркнул регулятор.

