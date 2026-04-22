Иран отказался от продления перемирия

Иран отказался продлевать перемирие с США и принимать участие в переговорах 22 апреля. Официальный Тегеран передал через посредника в Пакистане, что представители страны не прилетят в Исламабад.

Текущая позиция Вашингтона не позволяет достичь договоренностей, поэтому встреча с американской делегацией — «пустая трата времени», считают иранские власти, передает агентство Tasnim.

«Американцы не отказались от своих чрезмерных требований, противоречащих незыблемым правам иранского народа. Никакого существенного прогресса в обмене сообщениями достигнуто не было», — цитирует издание одного из представителей Ирана.

После отказа от переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил визит в Исламабад. Американский лидер Дональд Трамп написал в Truth Social, что продлит режим прекращения огня, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров.

Двухнедельное перемирие между Ираном и США было заключено 8 апреля. По итогам первого раунда переговоров, прошедших в Пакистане, Вашингтон и Тегеран не смогли достичь мирного соглашения.