YouTube введет новый способ отключения рекламы

Зрители YouTube получат новую возможность по отключению рекламы в прямых эфирах, сообщается в официальном блоге платформы.

Реклама в прямых эфирах не будет воспроизводиться, когда активность в чате Live Chat достигнет максимальных значений. Таким образом, активность пользователей в переписке избавит их от рекламных роликов, прерывающих трансляции.

Если зрители будут отправлять достаточно сообщений и реакций, станут поддерживать высокую активность, платформа YouTube автоматически приостановит показ рекламы на канале. Для этого не потребуется ни оплаты YouTube Premium, ни установки браузера с блокировщиком рекламы.

Отмечается, что система YouTube будет отслеживать активность зрителей в режиме реального времени. Обнаружив всплеск вовлеченности, она автоматически приостановит показ групповой рекламы для всех.

Еще по теме
Российские сервисы стали недоступны пользователям VPN
Южная Корея сделала мобильный интернет бесплатным
Россияне отправились за интернетом на вокзалы
Сервис «VK Видео» запустил премиум‑подписку
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
4642
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5510
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6591
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9947
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
11038
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138231
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172253
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158315
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3764934
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185712
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)

Удавиков

это же в настоящее время так важно, других проблем в стране больше нет

aevaev

а израиль в одну каску, без сша вывезет?