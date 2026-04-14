YouTube введет новый способ отключения рекламы

Зрители YouTube получат новую возможность по отключению рекламы в прямых эфирах, сообщается в официальном блоге платформы.

Реклама в прямых эфирах не будет воспроизводиться, когда активность в чате Live Chat достигнет максимальных значений. Таким образом, активность пользователей в переписке избавит их от рекламных роликов, прерывающих трансляции.

Если зрители будут отправлять достаточно сообщений и реакций, станут поддерживать высокую активность, платформа YouTube автоматически приостановит показ рекламы на канале. Для этого не потребуется ни оплаты YouTube Premium, ни установки браузера с блокировщиком рекламы.

Отмечается, что система YouTube будет отслеживать активность зрителей в режиме реального времени. Обнаружив всплеск вовлеченности, она автоматически приостановит показ групповой рекламы для всех.