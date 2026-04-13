НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max

Источник:
293 0
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Разработчик нашел в мессенджере Max встроенный модуль распознавания ключевых слов во время звонков. Результаты расследования опубликованы в блоге специалиста на портале Pikabu.

Автор разобрал приложение мессенджера и выяснил, что в Max встроена система распознавания ключевых слов (KWS). Фактически, это нейросеть, которая анализирует аудио с микрофона прямо во время разговора.

Сейчас функция отключена, а система распознает только одну фразу: «не слышу». Однако модель распознавания подгружается с серверов VK без уведомления пользователей и при желании может смениться без обновления приложения.

Исследователь утверждает, что архив с моделью лежит в открытом доступе и скачивается без авторизации. Во время срабатывания модуль формирует соответствующий отчет и отправляет на сервер вместе с идентификаторами пользователя и звонка.

При этом модель работает только во время звонков — функционала фоновой прослушки у приложения нет. Кроме этого, модуль не может прослушивать голосовые сообщения — для них используется другой механизм распознавания.

Комментируя расследование, пресс-служба Max заявила, что сообщения о доступе к разговорам пользователей не соответствуют действительности, а ИИ-инструменты в сервисе нужны только для повышения качества связи.

SIBNET.RU В MAX

Хайтек #Софт
Как сделать
Обсуждение (0)
Топ комментариев

-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

Egorka72

Рад за Корейцев Южных, печально за нас и за Северных....

qseft

Кстати всех с праздником Советской космонавтики,этот провластный ресурс да-же не удосужился поздравить...

pepelmetal

Так рогулям верить - себя не уважать!