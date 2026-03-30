«Сибирь» вырвала победу у «Металлурга» в овертайме

Хоккейная «Сибирь» на домашнем льду вырвала победу у «Металлурга» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

В основное время команды не смогли открыть счет. Решающий гол в концовке второго овертайма точным броском забил нападающий «Сибири» Антон Косолапов — команда из Новосибирска одержала победу 1:0.

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин в ходе встречи был удален до конца матча после того, как ткнул клюшкой форварда «Сибири» Илью Федотова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин впервые в КХЛ сыграл «на ноль».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции выразил недовольство судейством — он раскритиковал решение удалить голкипера команды Смолина до конца матча. «Если дадут еще дисквалификацию, я буду сильно смеяться», — сказал он.

Новосибирский клуб теперь уступает в серии со счетом 1-3. Пятый матч Кубка Гагарина между «Сибирью» и «Металлургом» пройдет в Магнитогорске в среду, 1 апреля.