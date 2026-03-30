«Сибирь» вырвала победу у «Металлурга» в овертайме

Хоккейная «Сибирь» на домашнем льду вырвала победу у «Металлурга» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

В основное время команды не смогли открыть счет. Решающий гол в концовке второго овертайма точным броском забил нападающий «Сибири» Антон Косолапов — команда из Новосибирска одержала победу 1:0.

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин в ходе встречи был удален до конца матча после того, как ткнул клюшкой форварда «Сибири» Илью Федотова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин впервые в КХЛ сыграл «на ноль».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции выразил недовольство судейством — он раскритиковал решение удалить голкипера команды Смолина до конца матча. «Если дадут еще дисквалификацию, я буду сильно смеяться», — сказал он.

Новосибирский клуб теперь уступает в серии со счетом 1-3. Пятый матч Кубка Гагарина между «Сибирью» и «Металлургом» пройдет в Магнитогорске в среду, 1 апреля.

Еще по теме
«Вы издеваетесь?!»: тренер «Металлурга» оценил победу «Сибири»
«Сибирь» оказалась в шаге от вылета из плей-офф
«Сибирь» повторно уступила «Металлургу» в серии плей-офф
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Футболист сбил чайку мячом
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
