Немецкая пара Хазе и Володин выиграла ЧМ по фигурному катанию

Немецкие фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин выиграли золото Чемпионата мира по фигурному катанию — 2026. Володин в 2023 году сменил спортивное гражданство.

Хазе и Володин набрали 228,33 балла суммарно за два проката. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (218,41 балла). Третье место у Лии Перейры и Треннта Мишо из Канады (209,13 балла).

Володин — уроженец Санкт-Петербурга, официально сменил спортивное гражданство на немецкое в 2023 году. Решение было принято из-за отсутствия партнерши в России и желания выступать на высоком международном уровне.

Хазе и Володин быстро вошли в элиту мирового парного катания. Они бронзовые призеры Олимпийских игр — 2026, серебряные (2025) и бронзовые (2024) призеры чемпионата мира, чемпионы Европы (2025), серебряные призеры чемпионата Европы (2026) и двукратные победители финала Гран-при (2023, 2024).

Бесспорные лидеры в парном катании, российские фигуристы, отстранены от международных соревнований с 2022 году. В ЧМ-2026 не принимали участия чемпионы Олимпиады-2026 японцы Рику Миура и Рюити Кихара.