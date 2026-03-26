«Сибирь» повторно уступила «Металлургу» в серии плей-офф

Новосибирская «Сибирь» в гостях проиграла второй матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1.

Единственную шайбу в составе «Сибири» забросил Семен Кошелев (18-я минута). У «Металлурга» дубль оформил Робин Пресс (4-я и 53-я минуты), также отличились Роман Канцеров (23-я минута), Никита Михайлис (30-я минута) и Михаил Федоров (42-я минута).

«Конечно, с таким соперником тяжело играть без ошибок, но нужно постараться их минимизировать, сыграть правильно и где-то вратарское чудо, вратарские сейвы должны нам помочь», — оценил перспективы в домашних играх главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» уступает в серии до четырех побед со счетом 0-2. В первой игре 24 марта «Металлург» победил со счетом 4:1. Две следующие игры команды проведут в Новосибирске. Встречи состоятся 28 и 30 марта.

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» стала на Востоке восьмой.