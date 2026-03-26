«Сибирь» повторно уступила «Металлургу» в серии плей-офф

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» в гостях проиграла второй матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1.

Единственную шайбу в составе «Сибири» забросил Семен Кошелев (18-я минута). У «Металлурга» дубль оформил Робин Пресс (4-я и 53-я минуты), также отличились Роман Канцеров (23-я минута), Никита Михайлис (30-я минута) и Михаил Федоров (42-я минута).

«Конечно, с таким соперником тяжело играть без ошибок, но нужно постараться их минимизировать, сыграть правильно и где-то вратарское чудо, вратарские сейвы должны нам помочь», — оценил перспективы в домашних играх главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» уступает в серии до четырех побед со счетом 0-2. В первой игре 24 марта «Металлург» победил со счетом 4:1. Две следующие игры команды проведут в Новосибирске. Встречи состоятся 28 и 30 марта.

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» стала на Востоке восьмой.

Еще по теме
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
«Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче плей-офф
Плей-офф стартует в КХЛ
КХЛ стала лучшей хоккейной лигой Европы по посещаемости
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Футболист сбил чайку мячом
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
Церемония открытия Паралимпиады
Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
25.02.2026 12:04
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
19
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
13
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России
13
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора