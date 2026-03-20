Голкипера «Сибири» назвали «артистом» за шоу в серии буллитов

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после матча с «Барысом» назвал вратаря Михаила Бердина «артистом» за его манеру игры в серии послематчевых буллитов.

«Сибирь» в последней игре регулярного чемпионата обыграла «Барыс» со счетом 2:1 в серии послематчевых бросков, установив новый рекорд по числу побед в серии буллитов за один регулярный чемпионат КХЛ — 12, это на одну победу больше, чем у «Металлурга».

Во время серии буллитов Бердин несколько раз выходил далеко из ворот, выбивая шайбу у соперника. Одно из спасений вызвало бурю восторга у зрителей — голкипер смело выскочил почти на середину площадки, лишив нападающего Батырлана Муратова возможности нанести бросок.

«Артист. Молодец, но в первом моменте прям на тоненького. Неплохая стартовая скорость, видимо», — сказал Люзенков на послематчевой конференции, комментируя игру Бердина на буллитах.

Всего команды в серии послематчевых бросков выполнили по десять попыток, Бердин пропустил только один гол. По итогу затяжной перестрелки Михаил Абрамов принес победу «Сибири».

«Сибирь» завершила регулярный чемпионат тремя победами подряд. Набрав 69 очков, новосибирцы финишировали на восьмом месте Восточной конференции и в первом раунде плей‑офф сыграют с магнитогорским «Металлургом».