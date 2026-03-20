«Сибирь» побила рекорд КХЛ по победам в серии буллитов

Новосибирская «Сибирь» в последнем матче регулярного чемпионата обыграла дома астанинский «Барыс» в серии буллитов со счетом 2:1 и установила новый рекорд КХЛ.

По итогам сезона «Сибирь» одержала 12-ю победу в серии послематчевых бросков. Новосибирский клуб побил рекорд магнитогорского «Металлурга», добившегося 11 побед в серии буллитов в сезоне 2008/09.

На четвертой минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 24-й минуте нападающий «Сибири» Семен Кошелев сравнял счет и перевел игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. Исход поединка решили буллиты.

Команды в серии буллитов выполнили по десять попыток. Точным броском у «Сибири» отметились Антон Косолапов и Михаил Абрамов, за «Барыс» забил Тайс Томпсон. Еще один реализованный буллит Всеволода Логвина был отменен после просмотра.

«Сибирь» набрала 69 очков и осталась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф новосибирский клуб 23 марта встретится с «Металлургом», серия начнется в Магнитогорске.