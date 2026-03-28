Правда ли, что дети растут во сне

Дети растут во сне — это доказанные научный факт. Все дело в соматотропном гормоне, который усиливает рост трубчатых костей и ускоряет синтез белка, рассказала ученый секретарь Московского общества детских врачей Ирина Фарбер.

«Давайте сначала разберемся, как мы растем. За наш рост отвечает особый гормон — соматотропин. Этот гормон вырабатывается в маленьком органе, называемом гипофиз, который находится в основании головного мозга», — приводит пояснение Фарбер портал «Наука.рф».

Соматотропин вырабатывается каждые три-пять часов, и его основная часть — до 80% — создается во время глубокого сна. Этот важный гормон помогает развиваться мышцам, костям и другим тканям, а также улучшает выносливость.

«Вот почему здоровый сон так важен для детей! Чем дольше ты спишь, тем быстрее ты растешь! Например, младенцы могут спать до 22 часов в день, и именно в это время они растут наиболее активно», — отметила врач.

Соматотропин не только отвечает за рост — он контролирует процессы регенерации, отдыха и восстановления. Поэтому и взрослые после длительных и изнурительных тренировок часто не прочь вздремнуть.