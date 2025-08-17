Можно ли умереть со смеха

Смерть от смеха считается явлением редким, но вполне реальным. Сильный хохот может спровоцировать опасные состояния в организме — от обморока до приступа астмы.

Хохот может вызвать так называемый «вызванный смехом обморок», состояние, при котором кровяное давление резко падает, что приводит к временному снижению притока крови в мозг и зачастую к потере сознания, рассказал Live Science доктор медицины из Нью-Йоркского технологического института Тодд Коэн.

«Во время интенсивного смеха грудная клетка двигается, поднимаясь и опускаясь, что изменяет давление в грудной полости и может повлиять на так называемый блуждающий нерв", передающий сигналы от мозга к большинству внутренних органов», — пояснил Коэн.

По словам доцента Медицинской школы при Университете Дьюка Антонио Гутьерреса, в процессе хохота может увеличиться внутригрудное давление, и если у человека имеется такая болезнь, как аневризма сосудов, он умрет от их разрыва.

Неконтролируемый смех способен вызвать и другие нарушения в работе организма — удушье, попадание пищи в трахею, резкое повышение кровяного давления. Хохот запросто может вызвать сильный приступ астмы, предупредил доцент.

Профессор медицины, кардиолог Меган Камат призвала все же преувеличивать опасность хохота. «Хотя случаи смерти от смеха в качестве причины удушья или остановки сердца были зафиксированы, в целом смех остается маловероятной причиной смерти среди здоровых людей», — отметила она.