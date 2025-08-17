НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Можно ли умереть со смеха

Источник:
Live Science
261 0
Смех
Фото: LaikenJoy / CC BY-NC-ND 2.0

Смерть от смеха считается явлением редким, но вполне реальным. Сильный хохот может спровоцировать опасные состояния в организме — от обморока до приступа астмы.

Хохот может вызвать так называемый «вызванный смехом обморок», состояние, при котором кровяное давление резко падает, что приводит к временному снижению притока крови в мозг и зачастую к потере сознания, рассказал Live Science доктор медицины из Нью-Йоркского технологического института Тодд Коэн.

«Во время интенсивного смеха грудная клетка двигается, поднимаясь и опускаясь, что изменяет давление в грудной полости и может повлиять на так называемый блуждающий нерв", передающий сигналы от мозга к большинству внутренних органов», — пояснил Коэн.

По словам доцента Медицинской школы при Университете Дьюка Антонио Гутьерреса, в процессе хохота может увеличиться внутригрудное давление, и если у человека имеется такая болезнь, как аневризма сосудов, он умрет от их разрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпасный приступ: как отбить паническую атаку

Неконтролируемый смех способен вызвать и другие нарушения в работе организма — удушье, попадание пищи в трахею, резкое повышение кровяного давления. Хохот запросто может вызвать сильный приступ астмы, предупредил доцент.

Профессор медицины, кардиолог Меган Камат призвала все же преувеличивать опасность хохота. «Хотя случаи смерти от смеха в качестве причины удушья или остановки сердца были зафиксированы, в целом смех остается маловероятной причиной смерти среди здоровых людей», — отметила она.

Еще по теме
Зачем в магазинах кладут на весы смартфон
Почему насекомые летят на свет
Российские ученые помогут возродить вымерших японских морских львов
Ученые в Приморье открыли новый вид грибов
смотреть все
Наука #Интересно #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Физики впервые «перемотали» время
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

korvinsS

На ковер к боссу вызвали будут судьбу его решать)

Kukuh88

За счёт параллельного импорта наверх выехали.

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.

mosquito__2010

ты всегда так смешно шутишь ахах ахах ахахах