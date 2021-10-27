Опасный приступ: как отбить паническую атаку

Панические атаки возникают внезапно, проходят быстро, но очень пугают человека и забирают жизненные силы. В чем причина приступов, почему они чаще случаются у молодых людей и как справляться с паникой, охватывающей и тело, и сознание?

Признаки панической атаки

«Паническая атака — приступ острой тревоги, интенсивного страха, который сопровождается физическими симптомами. Это боль в груди, тахикардия, ощущение удушья, озноб», — рассказала Sibnet.ru сертифицированный гештальт-терапевт, клинический психолог, кандидат психологических наук Марина Дурнева.

Главный признак панической атаки — ее внезапность, неожиданность. Человек был спокоен, не нервничал, и вдруг накрыла паника, ощущение, что он умирает. При этом физические симптомы вызывают ощущение беспомощности и только усиливают страх.

Приступ панической атаки может быть разовым, а может повторяться периодически. Длится такое состояние недолго, обычно до десяти минут. Но после приступа человек чувствует себя усталым, вялым, изнеможденным.

Отличить паническую атаку от других состояний одновременно и просто, и сложно. Врач это сделает безошибочно, поскольку сможет заметить ряд специфических клинических признаков.

А самостоятельно люди часто ошибочно диагностируют у себя паническую атаку. Например, за нее принимают страх, когда просыпаются ночью от сильного кошмара — в этом случае также будет сильно биться сердце, сбиваться дыхание и потеть руки.

Почему происходит паническая атака?

Паническая атака может иметь под собой медицинское основание. Например, человек перенес операцию и у него возник страх, вполне может быть побочный эффект от препаратов или последствием перенесенного коронавируса (постковидный синдром).

Но у большей части людей атаки связаны с психологическими проблемами, такими как чувство одиночества, длительный стресс. «Причина связана со страхом смерти. Паническая атака осложняет жизнь, значит организм о чем-то сигнализирует очень сильно», — пояснила Дурнева.

Врач добавила, что паническая атака может быть симптомом других аффективных расстройств, и в такой ситуации чаще всего приступы случаются систематически.

«Само определение "паническая атака" настраивает человека воспринимать это нарушение враждебно. Я часто использую с клиентами и пациентами наименования: "панические реакция" или "приступ". Это не то, что призвано разрушить организм. Нам собственное тело подсказывает, как выживать, иначе мы бы не выживали столько миллионов лет», — сказала собеседница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как восстановить режим сна?

Чаще всего панические атаки возникают у людей возраста 20-35 лет. «Одна из причин роста панических атак в нашем веке то, что люди ориентированы на самоопределение, у них не остается времени проживать эмоционально свою жизнь. Панические атаки часто затрагивает людей, которые успешны, знают, чего хотят, выстроили семью, построили дом и посадили дерево, внешне у них все хорошо. Но эволюционная специфика в том, что мы не только люди разумные, мы еще и живые», — отметила терапевт.

Что делать во время панической атаки?

Во время панической атаки человек чувствует острую тревогу. Поэтому нужно стабилизироваться. Попробовать «заземлиться», почувствовать пол под ногами. Можно босиком походить по полу, по газону, облокотиться на стену, чтобы почувствовать, что в окружающем мире все стабильно.

Можно найти какой-то ориентир в пространстве. В метро и другом транспорте это сделать сложнее, поэтому можно подумать о постоянных вещах, например, о времени года.

Можно использовать техники мышечного расслабления: напрягать и расслаблять мышцы. Человеку в состоянии приступа важно почувствовать, что он может эффективно управлять своим телом.

Во время панической атаки нарушается дыхание, человек дышит глубоко, возникает гипервентиляция, поступает много кислорода и начинает кружиться голова. Чтобы избежать такого последствия или прекратить его, нужно делать короткие вдохи и длинные выдохи. Иногда это делать проще, дыша в пакет.

#Здоровье Расфигачить все: появился сервис для офисных психов

После приступа отдохнуть. А затем врач советует подумать — о чем говорит произошедшее, какой в этом смысл, что хочет сказать организм, о какой нерешенной проблеме?

«Люди, как правило, учатся справляться со своими состоянием и убирают симптом, но не лечат причину. Важно попробовать разобраться, почему она возникла, просто так в организме ничего не случается», — подчеркнула специалист, добавив, чаще всего человек сам понимает причины.

Если же установить причину самостоятельно не удается, или не удается ее устранить и прекратить приступы, стоит обратиться к специалисту — психиатру или неврологу.

«Важной частью при повторяющихся атаках является и психотерапия, которая в совокупности с фармакотерапией успешно зарекомендовала себя в качестве лечения атак», — подытожила Дурнева.