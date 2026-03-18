«Сибирь» уверенно обыграла СКА

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду одержала уверенную победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1. В составе «Сибири» отличились Илья Федотов (9-я минута), Илья Талалуев (23-я минута), Антон Косолапов (46-я минута) и Михаил Абрамов (58-я минута). За СКА шайбу забил Николай Голдобин (31-я минута).

При этом новосибирцы, уже решившие задачу на регулярный чемпионат, вышли на матч в ослабленном составе — тренерский штаб предоставил отдых двум легионерам Тэйлору Беку и Энди Андреоффу, а также Егору Аланову.

«Сибирь», ранее завоевавшая путевку в плей-офф, последний матч регулярного первенства проведет 20 марта с астанинским «Барысом». В первом раунде плей-офф новосибирцы сыграют с магнитогорским «Металлургом».