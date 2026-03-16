Фильм недели: чем хорош оскароносный «Битва за битвой»

Кадр из фильма «Битва за битвой»
Фото: © кадр из фильма «Битва за битвой»
Боевик-драма «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном стал триумфатором «Оскара-2026», став лучшим фильмом кинопремии. 

«Битву за битвой» номинировали в 13 категориях на 98-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». 

Фильм получил шесть наград: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший кастинг», став первым в истории лауреатом в последней категории.

Оригинальное название: One Battle After Another
Жанр: боевик-драмеди
Режиссер: Пол Томас Андресон («Магнолия», «Нефть», «Лакричная пицца»)
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Тейяна Тейлор, Реджина Холл
Продолжительность: 2 часа 41 минута
Бюджет: 130-175 миллионов долларов
Возраст: 18+

О чем фильм

Пара революционеров из леворадикальной группировки «Френч 75» Пит и Перфидия устраивают дерзкие диверсии, борясь за права мигрантов. Во время одного из налетов она встречает офицера Стивена Локджо и проводит с ним ночь. Перфидия рожает девочку, «Френч 75» приходит конец, а Пит с ребенком сбегает.

Через 16 лет они живут в глуши. Пит, сменивший имя на Боб, пристрастился к алкоголю и запрещает дочери пользоваться мобильным телефоном. В то же время полковник Локджо, переживающий, что у него может быть темнокожий ребенок, решает найти их…

Отзывы и критика

Картина набрала 96% свежести на Rotten Tomatoes и 95% на Metacrtitic. Оценка на «Кинопоиске»: 7.0, на IMDb: 7.7.

Rolling Stone и IndieWire назвали «Битву за битвом» «гуманистическим шедевром» и «лучшим студийным фильмом за последние 20 лет». Мартин Скорсезе публично восхитился работой коллеги, назвав фильм «восхитительным и неповторимым».

«Бог мой, это безумное кино. В первый час упаковано больше экшена, чем во все фильмы, снятые вами прежде. Невероятно! Микс диких, но в то же время актуальных вещей, и после того, как вы закончили сценарий, сколотили каст, команду и приступили к съемкам, они стали еще актуальнее», — высказал мнение режиссер Стивен Спилберг.

Кадр из фильма «Битва за битвой»
Фото: © кадр из фильма «Битва за битвой»

Критики хвалят фильм за то, как в нем сочетаются остросоциальный комментарий, напряженный экшен и неожиданно нежная семейная драма.

Хорош каст картины. Это и Ди Каприо, перевоплотившийся в «соскуфившегося» отца, и Пенн, создавший предельно карикатурный злодейский образ, который при этом вызывает искреннюю неприязнь, и Чейз Инфинити, сыгравшая дочь главного героя. Ди Каприо назвал ее «сердцем и душой этого фильма». 

