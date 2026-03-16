Началась скрытая блокировка Telegram в России

Скрытая блокировка Telegram фактически уже началась, количество жалоб на работу мессенджера резко выросло.

Согласно данным портала «Сбой.рф», количество жалоб на некорректную работу мессенджера в России растет. 14 марта сервис зарегистрировал почти 6 тысяч сообщений пользователей, 15 марта количество жалоб выросло вдвое.

Сейчас Telegram фактически не работает с российских IPадресов — сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения, для подгрузки контента требуется несколько минут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на профильных экспертов.

При этом официально Telegram в России пока не заблокирован. В 2025 году в мессенджере отключили звонки, в начале этого года у части пользователей появились проблемы с загрузкой и отправкой медиафайлов. Роскомнадзор в феврале подтвердил только замедление мессенджера.

По оценке аналитиков, функциональность Telegram сейчас зависит не только от типа сети (сотовой или стационарной), но и от региона и даже конкретной локации, так как регулятор применяет разные инструменты для тестирования блокировки.