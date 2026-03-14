НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Таксофоны с интернетом предложили установить в России

Источник:
ТАСС
329 2
Таксофон
Фото: Alexander One Rule / CC BY-SA 4.0

Таксофоны с выходом в интернет необходимо установить на улицах городов России, заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

По его мнению, установка таксофонов с интернетом поможет людям оставаться на связи при перебоях и повысит уровень безопасности, пишет ТАСС. Депутат напомнил, что Москва сталкивается с ограничениями интернета из-за беспилотных атак.

С начала марта жители столицы жалуются на сбои в работе мобильного интернета в ряде районов. На фоне проблем со связью жители Москвы начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты.

Из-за сбоев в работе мобильной Сети магазины стали чаще принимать оплату наличными, а службы такси вернули телефонных диспетчеров, которые принимают заказы.

Хайтек #Интернет
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

Сергей Бирюков 1969

.. ЭТО НЕ ФИНАНСОВАЯ ДЫРА. ЭТО ВОРОВСТВО ГОСБЮДЖЕТА. РАДУЙТЕСЬ.

_ASUS__

самонадеянность грех © ... потери крутейших беспилотников сша mq - 9 reaper в количестве уже как минимум...

Danilon

Чтобы построить Северную Корею или современный Афганистан, нужно вырубать ВЕСЬ интернет тотально. Но...