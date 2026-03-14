Таксофоны с интернетом предложили установить в России

Таксофоны с выходом в интернет необходимо установить на улицах городов России, заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

По его мнению, установка таксофонов с интернетом поможет людям оставаться на связи при перебоях и повысит уровень безопасности, пишет ТАСС. Депутат напомнил, что Москва сталкивается с ограничениями интернета из-за беспилотных атак.

С начала марта жители столицы жалуются на сбои в работе мобильного интернета в ряде районов. На фоне проблем со связью жители Москвы начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты.

Из-за сбоев в работе мобильной Сети магазины стали чаще принимать оплату наличными, а службы такси вернули телефонных диспетчеров, которые принимают заказы.