«Сибирь» уступила «Металлургу» в овертайме

Новосибирская «Сибирь» на своем льду проиграла магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра завершилась победой гостей в овертайме со счетом 1:2. На 45-й минуте нападающий «Сибири» Алексей Яковлев забил первый гол. Однако на 49-й минуте форвард «Металлурга» Люк Джонсон сравнял счет.

Исход поединка решился в дополнительное время — «Металлург» на 64-й минуте реализовал большинство, победную шайбу на свой счет записал легионер магнитогорцев Дерек Барак.

«Сибирь» набрала 63 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 16 марта новосибирцы на домашнем льду сыграют с московским ЦСКА.

