Бесплатные смартфоны раздадут россиянам

Предзаказ на получение бесплатных смартфонов стартовал в России, сообщила пресс-служба Бюро цифровых проектов, которое является автором необычной инициативы.

В рамках проекта «Смартфон за внимание» пользователям предлагают получить мобильное устройство и связь без абонентской платы в обмен на просмотр встроенных рекламных рекомендаций.

Баннеры и видеоролики с рекомендациями размещаются в интерфейсе операционной системы, их нельзя удалить или скрыть. При этом реклама подстраивается под то, что действительно интересно человеку.

Бесплатный смартфон оснащен дисплеем диагональю 6,88 дюйма с частотой обновления 120 Гц, двойной основной камерой на 50 мегапикселей, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Базовые функции устройства, включая звонки, сообщения и работу мессенджеров, доступны круглосуточно. В пакет бесплатной связи входят 20 гигабайт мобильного интернета, 250 минут разговоров и 50 SMS.

Для получения устройства необходимо оформить предзаказ на официальном сайте проекта, заполнить анкету и предоставить пакет документов. После рассмотрения заявки принимается решение о выдаче смартфона, получить его можно будет в выбранном пункте выдачи заказов.

