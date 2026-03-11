НАВЕРХ
Госдума усилит контроль за тарифами на ЖКУ

Источник:
Sibnet.ru
360 1
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума на пленарном заседании в среду, 11 марта рассмотрит законопроекты по усилению государственного контроля за тарифообразованием, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К депутатам поступает большое количество жалоб о завышенных платежах за коммунальные услуги. «В прошлом году в аналогичной ситуации после вмешательства были выявлены необоснованно взимаемые средства на сумму свыше 50 миллиардов рублей», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует рост случаев неисполнения в регионах отдельных предписаний, вынесенных ведомством: в 2023 году их было 14, в 2024-2025 годах — 93, добавил председатель Госдумы.

«Все это говорит о необходимости принятия системных решений, чтобы навести порядок в данной сфере и защитить права граждан. В ходе завтрашнего заседания будут рассмотрены законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием», — отметил Володин.

Долги за ЖКХ начнут взыскивать онлайн

Согласно одному из законопроектов, в случае неисполнения предписаний ФАС в области регулирования тарифов антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни.

Вторая инициатива повысит ответственность должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. «Вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трех лет», — уточнил председатель Госдумы.

