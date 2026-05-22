Госдума займется регулированием искусственного интеллекта

Sibnet.ru
Госдума рассмотрит законопроект о «национальном» искусственном интеллекте (ИИ), подготовленный правительством, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Законопроект вводит понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта. Предполагается, что все этапы разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться исключительно на территории страны.

Документ также вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта». К ним предлагают относить любые технологии, создание, разработка, использование или передача которых связаны с территориями или субъектами двух и более государств.

Согласно одной из статей законопроекта, работа таких технологий «может быть запрещена или ограничена в случаях, установленных законодательством России».

Законопроект предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ. То есть требования к системам ИИ зависят от степени их влияния на жизнь человека и общество.

Важен баланс «между защитой интересов граждан и развитием технологий». Поэтому документ предусматривает установление отдельных требований «для чувствительных сфер применения искусственного интеллекта, например в госуправлении».

