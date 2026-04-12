Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей

Строящийся в Амурской области газоперерабатывающий завод позволит России стать лидером на мировом рынке гелия, используемом для производства чипов для искусственного интеллекта, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

Война в Иране на треть сократила мировые поставки гелия. Он не горюч, не взаимодействует с другими газами, в жидком виде обладает крайне низкой температурой кипения, поэтому имеет критическое значение для производства чипов, которые используются в системах искусственного интеллекта.

Россия готова захватить значительную часть мирового рынка гелия. Она располагает крупнейшими запасами природного газа с высоким содержанием гелия. «Газпром» строит газоперерабатывающий завод в районе города Свободный Амурской области.

Это предприятие станет мировым лидером по объемам производства гелия (60 миллионов кубометров в год) и позволит России стать «одним из ведущих игроков на международном гелиевом рынке», отметили эксперты.

После выхода на полную мощность к 2025 году «Газпром» рассчитывает производить от до 30% мирового объема гелия, экспортируя емкости с криогенно охлажденным газом из порта во Владивостоке с выходом в Китай и на западное побережье США.

Одновременно с наращивание производства российского гелия могут иссякнуть гелиевые запасы США. У России есть шанс потеснить и другого крупнейшего экспортера газа — Катара, став «сверхдержавой» на гелиевом рынке, считают эксперты.