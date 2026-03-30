Страны G7 обсудят энергетическое выживание

Министры финансов, энергетики и главы Центробанков стран «большой семерки» (G7) 30 марта проведут встречу в Париже, чтобы обсудить меры реагирования на текущий энергетический кризис.

Ключевой темой станет стабилизация энергетических рынков — для этого страны G7 намерены согласовать совместное высвобождение нефти из стратегических резервов для сдерживания скачков цен, связанных с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Стратегические резервы нефти были созданы в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к резкому росту цен на нефть и вызвало серьезный дефицит топлива в западном мире. Последний раз «нефтяную кубышку» распечатывали в 2022 году.

«Большая семерка» — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Все эти страны входят в число крупных импортеров нефти, что делает их уязвимыми к колебанию цен.

Обсуждение (1)
staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

