ГОСТ на унитазы обновят в России

ГОСТ на унитазы в России обновится с июня 2026 года, следует из данных Росстандарта. Новый стандарт предусматривает шестнадцать видов унитазов, тогда как действующий содержит только три: напольные, детские и настенные.

Теперь делить унитазы будут по типу установки на напольные и подвесные, по конструкции - на компакт, моноблок и приставные, по организации омывания чаши— на ободковые, безободковые и с душевым смывом, а также по расположению выпускного патрубка.

Кроме этого, унитазы в новом ГОСТе разделят по типу монтажа (скрытый и открытый), на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Высота унитазов может варьироваться от 38 до 42 сантиметров. Раньше она составляла ровно 40 сантиметров. Высота гидрозатвора теперь также может колебаться от пяти до семи сантиметров, в действующем документе она составляет шесть сантиметров.

SIBNET.RU В MAX