НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ГОСТ на унитазы обновят в России

Источник:
Sibnet.ru
230 1
Туалет
Фото: © Sibnet.ru

ГОСТ на унитазы в России обновится с июня 2026 года, следует из данных Росстандарта. Новый стандарт предусматривает шестнадцать видов унитазов, тогда как действующий содержит только три: напольные, детские и настенные.

Теперь делить унитазы будут по типу установки на напольные и подвесные, по конструкции - на компакт, моноблок и приставные, по организации омывания чаши— на ободковые, безободковые и с душевым смывом, а также по расположению выпускного патрубка.

Кроме этого, унитазы в новом ГОСТе разделят по типу монтажа (скрытый и открытый), на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Высота унитазов может варьироваться от 38 до 42 сантиметров. Раньше она составляла ровно 40 сантиметров. Высота гидрозатвора теперь также может колебаться от пяти до семи сантиметров, в действующем документе она составляет шесть сантиметров.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Авиапассажирам ужесточили правила использования пауэрбанков
Аренду электросамокатов привяжут к «Госуслугам»
Временное удостоверение при замене паспорта выдадут автоматом
Власти решились на лицензирование продажи сигарет и вейпов
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Разведка США внезапно стала союзником России
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров объяснил, почему Украине не наносят чрезмерный ущерб
Армия США
НАТО окружит Россию «автономной зоной»
Цветы
Россия запретила ввоз цветов из Армении
Geely Monjaro
Вице-премьер запретил китайским авто конкурировать с АвтоВАЗом
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Разведка США внезапно стала союзником России
23
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
20
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
17
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
15
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины