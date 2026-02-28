WhatsApp посоветовал россиянам задействовать обход блокировок

Мессенджер WhatsApp начал рекомендовать российским пользователям задействовать альтернативные сетевые подключения, которые позволяют обходить блокировки.

В мобильном приложении мессенджера на главной странице с чатами появилась плашка с кнопкой, которая ведет на страницу поддержки. Такая плашка загружается только на российских номерах телефонов.

Она представляет собой документ из справочного центра, который содержит рекомендации на случай, если возникли проблемы с подключением к WhatsApp. Рекомендации указаны для двух платформ — Android и iOS.

В обоих случаях WhatsApp рекомендует использовать другую сеть Wi-Fi, подключение через VPN или прокси-сервер. В документе также приводится инструкцию по самостоятельной активации прокси.

Поддержку прокси-серверов WhatsApp добавил в 2023 году. Разработчики подчеркивали, что доступ к приложению через прокси отвечает высоким требованиям конфиденциальности и безопасности WhatsApp.