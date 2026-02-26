НАВЕРХ
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy

Sibnet.ru
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
Фото: © Samsung

Компания Samsung официально представила новые смартфоны Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra на мероприятии Galaxy Unpacked 2026.

Так, топовый флагман Galaxy S26 Ultra получил совершенно новый экран Privacy Display с интересной функцией, которая позволяет при необходимости скрывать контент на дисплее от посторонних глаз.

Кроме этого, Galaxy S26 Ultra получил алюминиевую раму и продвинутый набор камер. Кроме этого, разработчики ускорили зарядку — теперь смартфон пополняет свой аккумулятор до 75% всего за 30 минут.

На борту топового смартфона чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как младшие модели Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ получили Exynos 2600. В целом Galaxy S26 и Galaxy S26+ отличаются только емкостью аккумулятора и размером экрана.

В частности, базовая модель получила 6,3-дюймовый дисплей, тогда как Galaxy S26+ диагональ экрана составила 6,7 дюйма. Емкость батареи — 4300 мАч у Samsung Galaxy S26 и 4900 мАч у Samsung Galaxy S26+.

Общий старт продаж Galaxy S26 запланирован на 27 марта 2026 года. Российская цена на Galaxy S26 начинается от 90 тысяч рублей, за Galaxy S26+ придется заплатить минимум 105 тысяч, а Galaxy S26 Ultra в минимальной комплектации будет стоить 125 тысяч рублей.

