«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме

Источник:
Sibnet.ru
201 0
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» в гостях проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного первенства КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2, победный гол хозяева забросили в овертайме.

«Салават Юлаев» вышел вперед во втором период, забросив две шайбы подряд — сначала отличился Денис Ян, а после гол на свой счет записал Девин Броссо. Оба гола уместились в отрезок в 49 секунд.

«Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семен Кошелев сравнял счет после грубой ошибки защитника хозяев и рикошета, который стал полной неожиданностью для вратаря уфимцев.

Развязка матча состоялась в овертайме — «Салават Юлаев» заработал два очка благодаря голу нападающего Евгения Кузнецова, который постепенно набирает форму после своего перехода в клуб.

У «Сибири» серия из четырех поражений подряд, однако команда с 58 очками сохраняет восьмую позицию в таблице Восточной конференции, которое дает право на проход в плей-офф. Теперь «Сибирь» 5 марта на домашнем льду сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
