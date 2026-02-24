Фильм недели: «Непрощенный»

Драма режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» — это реальная история россиянина Виталия Калоева, который потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером и убил швейцарского авиадиспетчера. Главную роль сыграл Дмитрий Нагиев.

В небе над Боденским озером 1 июля 2002 года столкнулись Ту-154М «Башкирских авиалиний» и грузовой Boeing 757-200PF. Погибли все находившиеся в обоих лайнерах 71 человек, в том числе 52 ребенка. Архитектор Виталий Калоев потерял жену и двух детей.

Не удовлетворившись результатами расследования, 24 февраля 2004 года Калоев убил авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновником авиакатастрофы.

Сюжет «Непрощенного»: месть отца

Фильм начинается с кадров суда над Калоевым, который произносит: «Я умер в день катастрофы. Нет больше кары для мужчины, чем жизнь без своей семьи».

Затем сюжет возвращается ко времени до катастрофы. Архитектор-строитель предстает как принципиальный профессионал, который отказывается принимать здание, построенное с нарушениями норм безопасности. Эти настойчивость, принципиальность и потеря смысла жизни определяют последующие события.

Он сам отправляется на место крушения и ищет тела. Следующие два года ежедневно посещает могилы и единственное, что его интересует — это новости о расследовании.

Не дождавшись обвинительного решения суда и признания вины от диспетчерской компании, Виталий решает сам найти диспетчера, чтобы добиться извинений. Но встреча заканчивается его убийством...

Во время финальных титров показаны фрагменты документальных видеозаписей и интервью с реальным Виталием Калоевым.

Отзывы и критика

Рейтинг «Непрощенного» (18+) на «Кинопоиске» — 7.1, на IMDb — 6.8.

То, что фильм основан на реальной трагедии, по мнению зрителей, придал ему особую силу. В отзывах отмечали, что создатели скрупулезно воссоздали картину событий и не дали однозначной оценки поступку Калоева, оставляя это право зрителю.

Практически во всех положительных рецензиях прозвучало, что роль Виталия Калоева стала настоящим прорывом для Дмитрия Нагиева. Актер сумел передать всю глубину человеческого горя и отчаяния, и на время просмотра перестал ассоциироваться с комедийными образами.

Фото: © кадр из фильма «Непрощенный»

В негативных отзывах режиссерскую работу Андреасяна назвали бездарной, а фильм — «штампованным» и «фальшивым». Обозреватель InterMedia Павел Соломатин высказал мнение, что фильм целенаправленно выдавливает из зрителя слезы, используя трагическую музыку и повторяющиеся сцены, вместо того, чтобы глубоко исследовать психологию героя.

Критики также указывали на то, что фильм не дает ответов на ключевые вопросы о том, что именно толкнуло Калоева на убийство: жажда мести или состояние аффекта, и почему он взял с собой нож, если хотел только извинений? Из-за этого образ главного героя остался нераскрытым.

Но и в реальности ответов на эти вопросы не было. Экспертиза определила у Нильсена 12 ножевых ранений. Сам Калоев не отрицал совершенного, но утверждал, что не помнит всего случившегося.

Швейцарский суд признал настоящего Виталия Калоева ограниченно вменяемым и приговорил к восьми годам заключения. За примерное поведение он был досрочно освобожден в 2007 году и вернулся в Северную Осетию. На родине до пенсии работал в правительстве республики, после стал депутатом.

Сам Калоев признавался, что не мог смотреть фильм: «Но слышал звук, понимал, о чем там речь. В моем понимании в основе этого фильма лежит любовь к семье, любовь к детям. Они это показали».