МВД посоветовало россиянам отключить NFC

Источник:
Sibnet.ru
Смартфон
Фото: © пресс-служба корпорации «Ростех»

МВД России посоветовало владельцам смартфонов отключить функцию NFC в случае, если они редко ей пользуются.

NFC в смартфонах используют для возможности бесконтактной оплаты. Соответствующий чип позволяет имитировать банковскую карту. С его помощью можно прикладывать смартфон к терминалу для покупки различных товаров и услуг.

Однако технологией NFC могут воспользоваться мошенники. В частности, есть специальная программа, которая позволяет злоумышленникам создавать клоны банковских карт с помощью NFC.

Ведомство отметило, что если функция NFC не требуется, то ее стоит отключить. Сделать это можно в настройках Android-смартфона. На iPhone работа функции в России ограничена, так как сервис бесконтактной оплаты Apple Pay не работает с российскими картами с 2022 года.

