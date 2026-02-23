НАВЕРХ
Солнце неожиданно лишилось всех пятен. ФОТО

Sibnet.ru
Абсолютно все пятна пропали с обращенной к Земле поверхности Солнца, магнитная активность звезды успокоилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сейчас наблюдатели не видят ни одного пятна, звезда представляет собой идеальный диск, хотя пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля.

Обычно темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности.

Солнце без пятен
Солнце без пятен
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года. При этом в истории известны продолжительные периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Самым известным из них был так называемый минимум Маундера.

Он продолжался с 1645 по 1715 год и совпавал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода — продолжительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.

Активность Солнца в последние сутки внезапно обрушилась до минимальных значений за последние два года — так, индекс вспышечной активности достиг нуля. Астрономы отмечают, что ситуация выглядит, как начало очень длительной депрессии звезды.

Наука #Космос
