Странную пирамидку из камней нашли на Марсе. ФОТО

Марсоход NASA Perseverance сфотографировал странную конструкцию на поверхности Красной планеты — уложенные друг на друга камни. Находка выглядит так, будто кто-то специально положил их друг на друга в форму пирамидки.

Конструкцию удалось сфотографировать с помощью Mastcam-Z. Система из двух камер способна снимать панорамы и вести стереоскопическую съемку. Perseverance в настоящий момент находится возле западной кромки кратера Езеро.

Подобные каменные пирамидки на Земле складывают туристы или геологи — обычно, чтобы указать нужную тропу или для обозначения какого-либо места. Однако на Марсе нет разумных обитателей.

Исследователи считают, что пирамидка может представлять собой один камень, расколовшийся из-за ветровой эрозии. Ветер выступает главной геологической силой на Марсе, которая разрушает породы.