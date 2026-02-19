НАВЕРХ

Ски-альпинист принес России первую медаль на Олимпиаде-2026

Источник:
Sibnet.ru
305 1
Российский ски-альпинист Никита Филиппов
Фото: Олимпийский комитет России

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, следует из официальной трансляции состязаний. Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.

Для 23-летнего Филиппова эта награда стала первой олимпийской медалью в карьере. Он также первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. В январе 2026 года россиянин дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Всего на Игры в Италии были допущены 13 атлетов из России, они принимают участие в нейтральном статусе. Шансы на медаль сохраняют фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Еще по теме
Олимпийцев из России обделили смартфонами Samsung
Фигуристка Петросян и ски-альпинист Филиппов поборются за медали на ОИ
Норвежский лыжник стал десятикратным олимпийским чемпионом
Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Картина дня
Ски-альпинист принес России первую медаль на Олимпиаде-2026
Песков объяснил отсутствие информации о переговорах с Украиной
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Shaman облизал Байкал. ВИДЕО
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

7fond

По одному IQ только косвенно можно судить об уме. Уильям Джеймс Сидис, Эйнан Коули - был тоже IQ на этом...

andrei703333

Это ты свое окружение описал ?)) Писать от балды не зная человека, это твое любимое развлечение ?

Denis CENTR

Она хотела отправится мученицей на тот свет, пусть получит с полна. Гореть ей в пропасти

se 34

Мало дали, надо минимум 15 лет за предательство родины нашей любимой