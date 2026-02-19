Ски-альпинист принес России первую медаль на Олимпиаде-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, следует из официальной трансляции состязаний. Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.

Для 23-летнего Филиппова эта награда стала первой олимпийской медалью в карьере. Он также первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. В январе 2026 года россиянин дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Всего на Игры в Италии были допущены 13 атлетов из России, они принимают участие в нейтральном статусе. Шансы на медаль сохраняют фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.