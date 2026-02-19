Rutube запустит продажу билетов в кино

Rutube запускает новые инструменты для поддержки кинопроката, сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров на медиафоруме CSTB.ProMedia 2026.

В частности, Rutube планирует запустить функцию продажи билетов в кино, сообщила пресс-служба сервиса. Кроме этого, кинопрокатчики смогут использовать аудиторию Rutube для продвижения своих фильмов.

Кочаров уточнил, что Rutube будет создавать специальные события на платформе, приуроченные к выходу фильмов в прокат, предоставляя дистрибьюторам доступ к своей обширной аудитории — около 85 миллионов пользователей ежемесячно.

Первыми проектами, которые поддержал Rutube, стали фильмы «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане». В рамках продвижения фильмов сервис временно адаптировал дизайн своего логотипа под тематику картин.