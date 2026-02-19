НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Rutube запустит продажу билетов в кино

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Rutube
Фото: © Sibnet.ru

Rutube запускает новые инструменты для поддержки кинопроката, сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров на медиафоруме CSTB.ProMedia 2026.

В частности, Rutube планирует запустить функцию продажи билетов в кино, сообщила пресс-служба сервиса. Кроме этого, кинопрокатчики смогут использовать аудиторию Rutube для продвижения своих фильмов.

Кочаров уточнил, что Rutube будет создавать специальные события на платформе, приуроченные к выходу фильмов в прокат, предоставляя дистрибьюторам доступ к своей обширной аудитории — около 85 миллионов пользователей ежемесячно.

Первыми проектами, которые поддержал Rutube, стали фильмы «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане». В рамках продвижения фильмов сервис временно адаптировал дизайн своего логотипа под тематику картин.

Еще по теме
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Минцифры назвало причину замедления Telegram
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
Каршеринг попал в белый список Минцифры
смотреть все
Хайтек #Интернет #Кинематограф
Как сделать
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
15.02.26, 02:03
1645
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
2497
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
2661
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
2826
3
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
Такие инструменты могут быть полезны в самых разных жизненных и рабочих сценариях: от похода к врачу до бизнес-конференции
25.09.25, 21:41
16704
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
136053
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
170187
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157217
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3072062
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183833
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Россия применила на Украине новый алгоритм боевых действий
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

7fond

По одному IQ только косвенно можно судить об уме. Уильям Джеймс Сидис, Эйнан Коули - был тоже IQ на этом...

andrei703333

Это ты свое окружение описал ?)) Писать от балды не зная человека, это твое любимое развлечение ?

Ozer91

Да о чем говорить, опять шильдик наклеят на какого-нибудь китайца и все) новая отечественная разработка.

Danilon

Подавляющее большинство деталей и узлов этого Ауруса всё одно импортного производства. Причём, детальки...