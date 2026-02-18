НАВЕРХ
Хайтек
Windows получит функцию измерения скорости интернета

Sibnet.ru
Windows 11
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 с порядковым номером KB5077241, операционная система впервые получила встроенный инструмент для измерения скорости сети, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Новая функция доступна через панель задач, при запуске она позволяет замерить производительность Ethernet, Wi-Fi и сотовой связи. Для доступа к ней достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши значок сети в системном трее.

Также разработчики добавили в операционную систему набор новых эмодзи, расширили функционал резервного копирования Windows для организаций, изменили работу функции Quick Machine Recovery, добавили дополнительные настройки для камер.

Кроме этого, внесены изменения в пользовательский интерфейс, улучшена отзывчивость «Центра обновления Windows». Ожидается, что в общедоступной версии ОС новые функции появятся в ближайшие несколько недель.

Хайтек #Софт
