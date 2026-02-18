НАВЕРХ
Появилась секретная «чистая» версия Windows 11

TechRadar
Windows 11
Фото: © Sibnet.ru

Asus начала устанавливать на свои ноутбуки особую «чистую» версию операционной системы — в спецификациях к устройствам на сайте компании указана Windows 11 Pure.

На сайте Microsoft такой версии Windows 11 нет. По всей видимости, Windows 11 Pure представляет собой ОС, ориентированную на корпоративных покупателей — на это указывает внутренняя пометка not for open channel, пишет TechRadar.

Asus не раскрывает, какие именно компоненты входят в Windows 11 Pure, однако само наименование предполагают более чистую установку операционной системы без предустановленных потребительских приложений и дополнительных программных надстроек.

Эксперты предполагают, что такой подход сокращает время развертывания корпоративных устройств и снижает необходимость удаления лишнего ПО после закупки.

