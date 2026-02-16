НАВЕРХ

Горнолыжник Семен Ефимов
Горнолыжник Семен Ефимов

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить первую попытку в мужском слаломе, как и еще 49 спортсменов.

Заезды прошли при сильном снегопаде. Ефимов в сложившихся условиях неплохо прошел первую секцию трассы, но в самом начале второй наскочил лыжей на ворота и вынужден был сойти.

Финишировали всего 46 участников из 96 заявленных. В числе тех, кто не смог закончить первую попытку, оказались чемпион нынешних Игр в слаломе-гиганте Лукас Пинейро Бротен из Бразилии, серебряный призер в комбинации австриец Мануэль Феллер, победитель двух этапов Кубка мира француз Пако Расса, чемпион мира в параллельном слаломе итальянец Алекс Винатцер.

29-летний Ефимов выступал на Играх в нейтральном статусе. Он является чемпионом Универсиады-2019 в слаломе.

Спорт #Зимние виды
