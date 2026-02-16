Microsoft устранила сбой загрузки Windows 11

Microsoft исправила ошибку в Windows 11, из-за которой некоторые компьютеры не могли загрузиться корректно после установки пакета обновлений безопасности.

Патч для исправления бага был включен в состав февральского обновления, выпущенного в рамках программы Patch Tuesday, сообщается в официальном блоге Microsoft. Распространение обновления KB5077181 началось 10 февраля.

Сбой загрузки операционной системы наблюдался на ПК после установки пакета обновлений KB5074109, который вышел 13 января. Ошибка приводила к бесконечной перезагрузке устройства, восстановить работоспособность системы можно было только вручную.

Кроме этого, на затронутых данной ошибкой системах даже в случае загрузки операционной системы нередко наблюдалась полная потеря интернет-соединения из-за ошибок DHCP.