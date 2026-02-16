Россияне выступят в горных лыжах и шорт-треке 16 февраля на Олимпиаде

Горнолыжник Семен Ефимов и шорт-трекистка Алена Крылова будут соревноваться 16 февраля, в десятый день Олимпийских игр в Милане и Кортинн-д’Ампеццо.

Ефимов выступит в слаломе, это основная специализация 29-летнего российского горнолыжника.

Начало первой попытки участников — в 12:00 по московскому времени, второй попытки — в 15:30.

Шорт-трекистка Крылова в субботу, 14 февраля, преодолела барьер квалификации на дистанции 1000 метров и выступит в четвертьфинале. Она финишировала третьей в своем забеге, но смогла отобраться по времени — оно было вторым среди восьми участниц, финишировавших на третьей позиции.

Начало стартов — 17:00 по московскому времени.