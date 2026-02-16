НАВЕРХ

Россияне выступят в горных лыжах и шорт-треке 16 февраля на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Горнолыжник Семен Ефимов
Фото: © Министерство физической культуры и спорта Московской области

Горнолыжник Семен Ефимов и шорт-трекистка Алена Крылова будут соревноваться 16 февраля, в десятый день Олимпийских игр в Милане и Кортинн-д’Ампеццо.

Ефимов выступит в слаломе, это основная специализация 29-летнего российского горнолыжника.

Начало первой попытки участников — в 12:00 по московскому времени, второй попытки — в 15:30.

Шорт-трекистка Крылова в субботу, 14 февраля, преодолела барьер квалификации на дистанции 1000 метров и выступит в четвертьфинале. Она финишировала третьей в своем забеге, но смогла отобраться по времени — оно было вторым среди восьми участниц, финишировавших на третьей позиции.

Начало стартов — 17:00 по московскому времени.

Еще по теме
Норвежский лыжник Клебо завоевал девятое золото и установил рекорд Игр
Российские шорт-трекисты попытают счастье на Олимпиаде
Шайдоров из Казахстана стал олимпийским чемпионом, Малинин — 8‑й
Гуменник прыгнул пять четверных в произвольной программе
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Володин указал на психическое расстройство Зеленского
Депутат Боярский заявил о диалоге с Telegram
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
Норвежский лыжник Клебо завоевал девятое золото и установил рекорд Игр
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
18
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
12
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
11
Второй авианосец США направился к берегам Ирана
11
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
11
Появилась новая версия смерти Навального