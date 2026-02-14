НАВЕРХ
Windows 11 «заразилась» вечной перезагрузкой

Windows 11
Установка обновления KB5077181 вызывает серьезные сбои Windows 11 — операционная система уходит в «бесконечный» цикл перезагрузки, соответствующие жалобы появились на портале Reddit.

После патча Windows 11 сначала постоянно перезагружается, после чего открывает поврежденный экран входа в систему. Пользователи отмечают, что на поврежденных ОС часто появляется ошибка службы System Event Notification Service.

Кроме этого, даже в случае загрузки операционной системы наблюдается полное отсутствие доступа к интернету из-за ошибок DHCP — устройство подтверждает подключение к Wi-Fi, но Сеть при этом не работает.

Среди других зарегистрированных проблем — сбои установки с кодами ошибок 0x800f0983 и 0x800f0991 и ошибка службы уведомлений о системных событиях (SENS) при попытке входа, что препятствует авторизации.

Единственным способом вернуть работоспособность Windows 11 является удаление KB5077181 — после этого циклическая перезагрузка и ошибки входа прекращаются. Чтобы ОС автоматически не установила патч повторно, пользователям рекомендуют приостановить обновления.

Тема: Человек и компьютер
