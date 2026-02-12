НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Не только в полете: когда полезно включать авиарежим

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Зачем на смартфоне нужен авиарежим
Фото: © wallpaperflare.com
Сегодня все смартфоны имеют специальную настройку, которая называется «авиарежим» или «режим полета». Зачем он нужен, как работает и когда полезно включать?

Авиарежим — это специальная функция, при активации которой на смартфоне отключаются все передатчики и приемники. Изначально автономный режим создавался, чтобы смартфоны пассажиров не создавали помехи и не мешали работе высокочувствительной бортовой аппаратуры.

Как работает авиарежим

При активации автономного режима все функции, использующие радиосигналы, отключаются. Телефон перестает передавать и принимать сигналы от базовых станций, что делает его недоступным для звонков, SMS и мобильного интернета.

Выключается Wi-Fi — устройство разрывает все подключения к беспроводным сетям. Деактивируется Bluetooth — перестает функционировать беспроводная связь для гарнитур, наушников, умных часов.

При этом не требующие радиосигналов функции остаются активными. Например, можно запускать на смартфоне различные приложения, не требующие сетевого подключения, смотреть видео, слушать музыку, снимать фото или читать книги.

Некоторые современные смартфоны позволяют в авиарежиме вручную включать Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Зачем еще нужен авиарежим

Однако использовать авиарежим можно не только в полете. Например, в местности со слабым сигналом с его помощью легко продлить время работы смартфона без дополнительной подзарядки, так как в автономном режиме значительно снижается энергопотребление устройства.

Применять авиарежим следует в больницах с реанимационными отделениями, где радиосигналы могут создавать помехи для медицинского оборудования, а также на ряде промышленных объектов.

Авиарежим поможет при проблемах с подключением к сотовой сети или Wi-Fi — включение и выключение этой функции является простым способом перезагрузки сетевых модулей для восстановления корректной работы.

Активировать режим полета можно перед тем, как дать свой смартфон поиграть маленькому ребенку — в этом случае малыш не отправит кому-либо сообщение с конфиденциальными данными и не сможет случайно позвонить.

Правилом хорошего тона считается активация авиарежима во время важных встреч и мероприятий. Отключение звонков и уведомлений позволит сосредоточиться на разговоре или выступлении. 

Еще по теме
Кремль прокомментировал замедление Telegram
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Психолог перечислила признаки зависимости от смартфона
Опубликовано 360-градусное видео Samsung Galaxy S26 Ultra
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
11.02.26, 09:59
908
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
1263
3
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
Такие инструменты могут быть полезны в самых разных жизненных и рабочих сценариях: от похода к врачу до бизнес-конференции
25.09.25, 21:41
16300
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
14582
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
32383
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
135784
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
169961
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157122
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2984281
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183614
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

Uynachalnica

Мало! Надо вообще интернет отрубить! 2 программы ТВ и проводное радио!

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...