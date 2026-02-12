Сегодня все смартфоны имеют специальную настройку, которая называется «авиарежим» или «режим полета». Зачем он нужен, как работает и когда полезно включать?

Авиарежим — это специальная функция, при активации которой на смартфоне отключаются все передатчики и приемники. Изначально автономный режим создавался, чтобы смартфоны пассажиров не создавали помехи и не мешали работе высокочувствительной бортовой аппаратуры.

Как работает авиарежим

При активации автономного режима все функции, использующие радиосигналы, отключаются. Телефон перестает передавать и принимать сигналы от базовых станций, что делает его недоступным для звонков, SMS и мобильного интернета.

Выключается Wi-Fi — устройство разрывает все подключения к беспроводным сетям. Деактивируется Bluetooth — перестает функционировать беспроводная связь для гарнитур, наушников, умных часов.

При этом не требующие радиосигналов функции остаются активными. Например, можно запускать на смартфоне различные приложения, не требующие сетевого подключения, смотреть видео, слушать музыку, снимать фото или читать книги.

Некоторые современные смартфоны позволяют в авиарежиме вручную включать Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Зачем еще нужен авиарежим

Однако использовать авиарежим можно не только в полете. Например, в местности со слабым сигналом с его помощью легко продлить время работы смартфона без дополнительной подзарядки, так как в автономном режиме значительно снижается энергопотребление устройства.

Применять авиарежим следует в больницах с реанимационными отделениями, где радиосигналы могут создавать помехи для медицинского оборудования, а также на ряде промышленных объектов.

Авиарежим поможет при проблемах с подключением к сотовой сети или Wi-Fi — включение и выключение этой функции является простым способом перезагрузки сетевых модулей для восстановления корректной работы.

Активировать режим полета можно перед тем, как дать свой смартфон поиграть маленькому ребенку — в этом случае малыш не отправит кому-либо сообщение с конфиденциальными данными и не сможет случайно позвонить.

Правилом хорошего тона считается активация авиарежима во время важных встреч и мероприятий. Отключение звонков и уведомлений позволит сосредоточиться на разговоре или выступлении.