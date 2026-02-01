Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

Фото: © кадр из видео на YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал меры по ограничению работы мессенджера в России, отметив, что сервис «выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры», — написал Дуров в телеграм-канале.

Дуров напомнил, как восемь лет назад Иран запретил Telegram, но большинство иранцев продолжают им пользоваться.

«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», — заявил основатель мессенджера.

Роскомнадзор с 10 февраля 2026 года приступил к ограничению Telegram в России с целью добиться соблюдения российского законодательства.