Российские лыжники неудачно выступили в спринте на Олимпиаде-2026

Источник:
Sibnet.ru
0
Дарья Непряева
Фото: © телеграм-канал Дарьи Непряевой

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли преодолеть квалификацию в спринте 1,5 километра классическим стилем на Олимпийских играх — 2026.

Непряева преодолела дистанцию за 3 минуты 51,6 секунды и не попала в топ-30 лучших лыжниц, заняв 36-е место. Лыжница уступила 15,4 секунды шведке Линн Сван, показавшей лучший результат в квалификации.

Время Коростелева — 3 минуты 19,8 секунды — это 35-й результат. Он проиграл 12,5 секунды лидеру заезда, шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо.

Российских лыжников ждут еще два старта на Играх — индивидуальные гонки на 10 километров свободным стилем и марафоны классикой.

Спорт #Зимние виды
