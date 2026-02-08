Лыжник Коростелев остановился в шаге от олимпийской медали

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Я рад, что смог побороться за медали, но мне очень грустно, что я сегодня четвертый. Думаю, это худшее место, которое только можно представить. Это мой лучший результат, и все здесь сильнейшие. Я рад, но, повторюсь, мне очень грустно», — сказал Коростелев NRK.

Первым пришел норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал француз Матис Делож, третьим — норвежец Мартин Нюэнгет. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.

Российская сторона подавала протест на результат лыжного скиатлона. Французский лыжник Матиас Делож по ходу гонки получил желтую карточку за то, что срезал трассу. Судьи отклонили протест. В случае его удовлетворения Делож лишился бысеребряной медали, а Коростелев поднялся бы с четвертого на третье место.

Коростелев еще выступит на трех дистанциях: в спринте классическим стилем, 10 км свободным стилем, масс-старте 50 км классическим стилем.