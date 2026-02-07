НАВЕРХ
Telegram для Android полностью изменил дизайн

Sibnet.ru
Мобильное приложение Telegram
Фото: © Yuri Samoilov

Приложение Telegram для Android вместе с обновлением получило новый дизайн в «жидком» стиле Apple Liquid Glass.

Радикально переработанный клиент появился с выходом мобильной версии Telegram 12.4, она уже доступна для загрузки. При этом редизайн приложения для iOS в стиле Liquid Glass состоялся еще в октябре 2025 года.

Основным цветом в оформлении Telegram теперь стал белый вместо голубого — например, таким теперь стал профиль пользователей без платной подписки. Все элементы получили закругления, а в настройках каждый раздел сопровождается яркой иконкой.

При запуске приложения открывается привычный список чатов, каналов и ботов. Однако теперь внизу есть навигационная панель с быстрым переходом в разделы «Чаты», «Контакты», «Настройки» и «Профиль».

Исчезло меню с тремя полосками в левом верхнем углу, зато в правом верхнем теперь есть три точки для вызова дополнительного меню с быстрым доступом к избранному и внутреннему кошельку Telegram Wallet.

Кроме революционного дизайна, Telegram также получил несколько новых функций — в частности, теперь публикация историй стала доступна российским пользователям без премиальной подписки.

