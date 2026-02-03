Поставлен рекорд по переносу мобильных номеров

Более 5,4 миллиона россиян в прошлом году сменили мобильного оператора, сохранив свой номер, сообщила пресс-служба Минцифры. Показатель стал рекордным с момента запуска услуги в 2013 году.

Пик активности был зарегистрирован в декабре 2025 года — за месяц было зафиксировано свыше 650 тысяч перенесенных номеров. Ведомство уточнило, что на увеличение количества переносов повлиял запуск механизма независимого арбитража.

С сентября 2025 года функцию независимого арбитра выполняет «НИЦ Телеком», оператор базы данных перенесенных номеров. Это позволило повысить прозрачность процесса и сократить число отказов, возникающих из-за несоответствия данных.

Кроме того, на рост числа переносов повлияли новые тарифы и акции, предложенные операторами в 2025 году. Минцифры во второй половине 2026 года планирует запустить услугу межрегионального переноса номера.