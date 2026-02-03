Названы самые мощные в мире Android-смартфоны

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-устройств за январь 2026 года. Лидером списка стал Red Magic 11 Pro+, набравший в ходе тестов 4 104 271 балл.

Самый мощный в мире смартфон получил комбинированную систему охлаждения из вентилятора и системы жидкостного охлаждения, что позволило раскрыть потенциал чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 на предельных частотах.

Второе место занял Vivo X300 Pro, у которого 4 090 624 балла, на третьей строчке рейтинга оказался Realme GT8 Pro с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, показавший результат в 4 075 525 баллов.

Далее в списке следуют iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win Honor Magic 8, OnePlus 15, Redmi K90 Pro Max — у всех этих смартфонов также чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. На последнем месте Vivo X300, эта модель оснащается MediaTek Dimensity 9500.