Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян

Роскомнадзор в 2026 году намерен разработать и внедрить новую систему фильтрации интернет-трафика, основанную на искусственном интеллекте.

Соответствующий план ведомства уже направлен на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, пишет Forbes. На финансирование этого проекта из федерального бюджета планируется выделить 2,27 миллиарда рублей.

Новая система станет новым шагом по развитию так называемых Технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Ключевое отличие новой системы заключается в применении алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных.

ТСПУ фильтруют весь российский трафик и размещены на сетях операторов связи согласно закону о «суверенном интернете». Роскомнадзор самостоятельно устанавливает и обслуживает такие системы на сетях операторов.

Системы ТСПУ позволяют блокировать доступ к запрещенным ресурсам с помощью технологии DPI. Включение в этот контур искусственного интеллекта позволит выявлять запрещенный контент, маскирующийся под легальные ресурсы.

Кроме этого, обновленная система получит возможность точечно замедлять работу отдельных адресов, не прибегая к полной блокировке, а также изолировать ресурсы, повторно публикующие запрещенный контент.