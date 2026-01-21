НАВЕРХ

Олимпиаду-2026 официально покажут в России

Источник:
Sibnet.ru
264 2
Олимпиада
Фото: © International Olympic Committee

Олимпийские игры-2026, которые стартуют 6 февраля в Италии, официально покажут в России, впервые трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр Okko, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

На Okko будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве, сказал Дегтярев РБК.

Трансляции будут доступны бесплатно, уточнил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа. На сервисе также будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты.

Ранее права делили три вещателя: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». В 2024 году, когда проходили летние Олимпийские игры в Париже, они впервые за 40 лет не были показаны на российском телевидении.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. Ожидается, что на соревновния поедут минимум 13 спортсменов. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов уже получили официальные приглашения от МОК и подтвердили участие.

Еще по теме
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт
Фигуристы с русскими корнями заняли весь пьедестал чемпионата США
МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026
Олимпийский огонь для Игр-2026 зажгут в Греции
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Wolf Hound

Лишать прав нужно этих толстолобиков!!

AK47PROSecurity

ЗА. А то всякие четырки да приоры уже заколепали.

Wolf Hound

25 лет за 11 жизней? ПОЗОР!!!!!!!!!!

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...