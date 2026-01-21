Олимпиаду-2026 официально покажут в России

Олимпийские игры-2026, которые стартуют 6 февраля в Италии, официально покажут в России, впервые трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр Okko, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

На Okko будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве, сказал Дегтярев РБК.

Трансляции будут доступны бесплатно, уточнил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа. На сервисе также будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты.

Ранее права делили три вещателя: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». В 2024 году, когда проходили летние Олимпийские игры в Париже, они впервые за 40 лет не были показаны на российском телевидении.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. Ожидается, что на соревновния поедут минимум 13 спортсменов. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов уже получили официальные приглашения от МОК и подтвердили участие.