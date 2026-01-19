НАВЕРХ
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера

Источник:
Sibnet.ru
315
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер Мах стал предупреждать пользователей о звонках с незнакомых номеров, в этом случае в приложении высвечивается уведомление «Нет в контактах», сообщила пресс-служба платформы.

«Max предупредит о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление "Нет в контактах". Если незнакомец звонит не из России — на экране будет отображен регион входящего звонка», — говорится в сообщении.

Чтобы включить эту функцию, нужно обновить приложение. Уведомление будет высвечиваться во время звонка рядом с именем несохраненного в контактах абонента.

Новая функция направлена на повышение безопасности и удобства при общении через приложение.

