Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера

Мессенджер Мах стал предупреждать пользователей о звонках с незнакомых номеров, в этом случае в приложении высвечивается уведомление «Нет в контактах», сообщила пресс-служба платформы.

«Max предупредит о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление "Нет в контактах". Если незнакомец звонит не из России — на экране будет отображен регион входящего звонка», — говорится в сообщении.

Чтобы включить эту функцию, нужно обновить приложение. Уведомление будет высвечиваться во время звонка рядом с именем несохраненного в контактах абонента.

Новая функция направлена на повышение безопасности и удобства при общении через приложение.